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بالفيديو..

هنا شيحة تدعو متابعيها للتبرع لبنك الطعام بسبب كورونا

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هنا شيحة
هنا شيحة
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علا خطاب

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انستجرام

هنا شيحة

بنك الطعام

نشرت الفنانة هنا شيحة فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، تدعو متابعيها للتبرع لبنك الطعام بسبب أزمة كورونا .

وكتبت هنا شيحة معلقة على الفيديو: "يا أهل مصر الجدعان.. هذه أوقات استثنائية وعاجلة، وهى بالظبط الأوقات التى نعتبرها فى بنك الطعام هى واجبنا ونداء للعمل.. كل طاقاتنا الآن يتم حشدها فى اتجاه واحد وهو تحقيق الأمن الغذائي لفئة من المصريين فى غاية الهشاشة والتأثر بالظروف وهى فئة العمالة اليومية.. تبرعكم فى هذه المرحلة هو قيمة إنسانية عالية، وطوق نجاة مبدئى لحوالى 2,5 مليون فرد مستهدف فى المرحلة الأولى.. نداؤنا ما هو إلا صوت الملايين ممن يعانون الآن بالفعل ولا يسمعهم أحد.. يمكنكم الآن المشاركة فى هذا الواجب الوطنى والإنسانى والتبرع عن طريق الموقع الإلكترونى.

أو عن طريق الحساب الموحد 888777 بجميع بنوك مصر

أو إرسال رسالة فارغة على رقم 9595

و لمزيد من المعلومات أو الإستفسارات أو للتحصيل من المنازل :

رقم الخط الساخن 16060

يذكر أن بنك الطعام المصري أطلق حملة "دعم العمالة اليومية مسئولية" ابتداء من 22 مارس وسيتم من خلالها توزيع 500 ألف كرتونة طعام كدعم غذائي نتيجة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا والتي أثرت بشكل مباشر على الكثير من فئات المجتمع وبصفة خاصة العمالة اليومية.


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يا أهل مصر الجدعان.. هذه أوقات إستثنائية و عاجلة، و هى بالظبط الأوقات التى نعتبرها فى بنك الطعام هى واجبنا و نداء للعمل.. كافة طاقاتنا الآن يتم حشدها فى إتجاه واحد و هو تحقيق الأمن الغذائي لفئة من المصريين فى غاية الهشاشة و التأثر بالظروف و هى فئة العمالة اليومية.. تبرعكم فى هذه المرحلة هو قيمة إنسانية عالية، و طوق نجاه مبدئى لحوالى 2,5 مليون فرد مستهدف فى المرحلة الأولى.. ندائنا ما هو إلا صوت الملايين ممن يعانون الآن بالفعل و لا يسمعهم أحد.. يمكنكم الآن المشاركة فى هذا الواجب الوطنى والإنسانى و التبرع عن طريق الموقع الإلكترونى : https://www.egyptianfoodbank.com/ar/Support/Day/Labour?fbclid=IwAR2CfDuyU_BXpTNLs1hLh6EUK8Nxhr1ssFXxgTenI25 COVDmQnetMYyg8gk أو عن طريق الحساب الموحد 888777 بجميع بنوك مصر أو إرسال رسالة فارغة على رقم 9595 و لمزيد من المعلومات أو الإستفسارات أو للتحصيل من المنازل : رقم الخط الساخن 16060

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