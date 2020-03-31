» هنا شيحة تدعو متابعيها للتبرع لبنك الطعام بسبب كورونا

نشرت الفنانة هنا شيحة فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، تدعو متابعيها للتبرع لبنك الطعام بسبب أزمة كورونا .

وكتبت هنا شيحة معلقة على الفيديو: "يا أهل مصر الجدعان.. هذه أوقات استثنائية وعاجلة، وهى بالظبط الأوقات التى نعتبرها فى بنك الطعام هى واجبنا ونداء للعمل.. كل طاقاتنا الآن يتم حشدها فى اتجاه واحد وهو تحقيق الأمن الغذائي لفئة من المصريين فى غاية الهشاشة والتأثر بالظروف وهى فئة العمالة اليومية.. تبرعكم فى هذه المرحلة هو قيمة إنسانية عالية، وطوق نجاة مبدئى لحوالى 2,5 مليون فرد مستهدف فى المرحلة الأولى.. نداؤنا ما هو إلا صوت الملايين ممن يعانون الآن بالفعل ولا يسمعهم أحد.. يمكنكم الآن المشاركة فى هذا الواجب الوطنى والإنسانى والتبرع عن طريق الموقع الإلكترونى.

أو عن طريق الحساب الموحد 888777 بجميع بنوك مصر

أو إرسال رسالة فارغة على رقم 9595

و لمزيد من المعلومات أو الإستفسارات أو للتحصيل من المنازل :

رقم الخط الساخن 16060

يذكر أن بنك الطعام المصري أطلق حملة "دعم العمالة اليومية مسئولية" ابتداء من 22 مارس وسيتم من خلالها توزيع 500 ألف كرتونة طعام كدعم غذائي نتيجة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا والتي أثرت بشكل مباشر على الكثير من فئات المجتمع وبصفة خاصة العمالة اليومية.