» روسيا تفرض عقوبات صارمة على مروجى الشائعات عن "كورونا"

31 مارس 2020 - 02:28 م

أعلنت السلطات الروسية أن النواب يدرس اليوم مشروع قانون ينص على فرض عقوبات مشددة قد تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات لمن ينشر معلومات كاذبة متعلقة بفيروس"كورونا" المستجد.

وقد صوت النواب في قراءتين أولي وثانية متتاليتين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم علي القانون، كما سيتم التصويت عليه خلال اليوم للمرة الثالثة.

جدير بالذكر أن العديد من الشائعات انتشرت علي مواقع التواصل في روسيا عن أعداد المصابين والوفيات ما أثار الذعر بين المواطنين واستدعي اتخاذ هذا الإجراء للحد من تلك الشائعات.