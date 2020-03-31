» شاهد.. الشرطة الهندية تعقم المواطنين بطريقة غير آدمية

31 مارس 2020 - 02:13 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطريقة غير آدمية تعقم بها الشرطة الهندية المواطنين ضد فيروس"كورونا" المستجد.

ويظهر مقطع الفيديو العشرات من الأشخاص يجلسون على الأرض ورجال الأمن يقومون برش المواد المعقمة الكيميائية عليهم، من خلال خراطيم تشبه المستخدمة في المطافئ

وأثار مقطع الفيديو دهشة وغضب رواد مواقع التواصل وعلق البعض قائلا: "يحاولون قتل من.. كورونا أم البشر".

جدير بالذكر أن أعداد المصابين بفيروس "كوفيد 19" في العالم تجاوز 800 ألف حالة، فيما تجاوزت أعداد الوفيات 38 ألف حالة.