31 مارس 2020 - 01:42 م

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة تفجير محطة نقل الغاز من إيران إلى تركيا في بلدة بازرجان الحدودية.

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه تم تفجير خط أنابيب تصدير الغاز الإيراني إلى الأراضي التركية، بالقرب من محطة بارزجان الحدودية.

بينما صرح مدير التصدير في شركة الغاز الوطنية الإيرانية، مهدي جمشيد، أن عدة انفجارات طالت خط الأنابيب داخل الأراضي التركية صباح اليوم، بحسب وكالة إيسنا الإيرانية.

وأضاف مهدي جمشيد أن الحكومة التركية لم تسجيب مع الانفجارات حتى الآن، وأشار إلى أن حالات الانفجار التي طالت خط الأنابيب قد يكون وراءها حزب العمال الكاردستاني المعارض.







