» محكمة كويتية تقضي بإطلاق سراح 300 سجين بسبب كورونا

قضت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح 300 سجين، وذلك ضمن خطة لتخفيف عدد المسجونين في إطار مكافحة فيروس "كورونا".

قضت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح 300 سجين، وذلك ضمن خطة لتخفيف عدد المسجونين في إطار مكافحة فيروس "كورونا".

ووفق صحيفة "القبس" المحلية، فإن القرار يشمل إخلاء سبيل 300 سجين من الكويتيين والوافدين، في عدد من القضايا الجنائية.

ووفق صحيفة "القبس" المحلية، فإن القرار يشمل إخلاء سبيل 300 سجين من الكويتيين والوافدين، في عدد من القضايا الجنائية.