"شوبير" يكشف سر تأخير تجديد أحمد فتحى

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كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن وجود خلاف مادي بين النادي الأهلى وأحمد فتحي لاعب الفريق بشأن تجديد تعاقده مع الفريق.

وقال "شوبير" عبر برنامجه الإذاعي: "رغم عدم حسم المفاوضات في جلسة الأمس، ولكن أرى أن أحمد فتحي سوف يجدد عقده مع الأهلي في النهاية".

وتابع: "الخلاف بين الأهلي واللاعب مادي فقط، والفوارق المادية ليست بعيدة بين الأهلي واللاعب".

وكانت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى، برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، عقدت جلسة فى حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، مع اللاعب لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.


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