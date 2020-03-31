» منة فضالي توجه رساله لمتابعيها بسبب كورونا

نشرت الفنانة منة فضالى عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة جديدة لها، نالت إعجاب متابعيها .

وعلقت منة فضالي على الصورة، قائلة: "كونوا آمنين ..ربنا يحفظكم جميعًا".

فيما جاءت تعليقات المتابعين كالتالى: "ربنا يحفظنا ويحفظك وأضاف آخر : وحشتينا يا نجمة" .

يذكر أن منة فضالى تستعد لتصوير مسلسلها الجديد "أفراح إبليس 2 " والذى من المقرر عرضه خارج ماراثون رمضان 2020، فيما تستعد أيضا لمسلسلها القادم مع النجم عمرو عبدالجليل وهو مسلسل "رحيل".