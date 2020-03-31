بعد المغامسي.. تدوينة تطيح بمسؤول سعودي

31 مارس 2020 - 11:50 ص

تداولت وسائل إعلام محلية سعودية، نبأ حول إعفاء وكيل إمارة جازان عبدالله المديميغ، بعد تداول تغريدات قديمة منسوبة له، وتعود للعامين 2012 و 2013.

وأكدت صحيفتا عكاظ ووسائل إعلام محلية أخرى نبأ إعفاء المديميغ من منصبه.

وتداول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“ في اليومين الماضيين، صورا لتغريدات، قالوا إن المديميغ غرد بها في العام 2012، معتبرين أنها مسيئة للبلاد وتستوجب المحاسبة.

وتم تعيين عبدالله بن صالح علي المديميغ في منصبه وكيلا لإمارة جازان بالوكالة في مارس من العام 2018 بقرار إداري من أمير المنطقة محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، قبل أن يتم تعيينه في المنصب بقرار حكومي صدر في أبريل من العام الماضي.

يذكر أنه تم إعفاء صالح المغامسي من إمامة مسجد قباء، وتعيين سليمان الرحيلي إماما للمسجد، عقب تدوينة طالب فيها المغامسي، بضرورة إطلاق سراح المساجين، والتي اعتذر عنها على حسابه في تويتر.