  • الثلاثاء 31 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:33 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة من الفيديو

عايز أحضنك.. رواية مبكية لوالدة طفل متعافى من كورونا

النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

برلماني: قادمون على أصعب سنة مالية

المغامسي

بعد المغامسي.. تدوينة تطيح بمسؤول سعودي

تصفيق وابتسامات مع زوجها.. آخر ظهور لنانسي عجرم في شرفة منزلها

تصفيق وابتسامات مع زوجها.. آخر ظهور لنانسي عجرم في شرفة منزلها

أحمد موسي

أحمد موسى: ابعدوا عن " كامل الوزير".. بلاش ترصد

كورونا

إسرائيلي يحاول الانتحار في المستشفى بسبب كورونا

محمد معيط وزير المالية

"هيحصل في يوليو".. بشرى سارة من وزير المالية

البنتاجون تعلن عن وفاة أول حالة بكورونا

البنتاجون تعلن عن وفاة أول حالة بكورونا

كورونا في الصين

صادم..طبيب مصاب بكورونا:"انتقل إليّ من خلال العين"

وفاة نجل " مؤمن زكريا".. ورسالة مؤثرة لزوجته

مؤمن زكريا يطالب الأهلى بباقى مستحقاته

بعد المغامسي.. تدوينة تطيح بمسؤول سعودي

عرب وعالم

المغامسي
المغامسي
Advertisements

وكالات - أشرف العبساوى

أخبار متعلقة
#

رسالة المغامسي للملك سلمان وولي العهد بعد إقالته من منصبه

#

بعد القرني.. المغامسي عن أردوغان : أسمع جعجعة ولا أرى طحنا"

#

بالصور.. ظهور مفاجئ لـ أمير سعودي بعد مزاعم اعتقاله أمس

#

بعد الشائعات.. ظهور الملك سلمان.. وأمير سعودي: مساؤكم حزم

مسئول

فيروس

صحف

سعودية

وسائل أعلام

تداولت وسائل إعلام محلية سعودية،  نبأ حول إعفاء وكيل إمارة جازان عبدالله المديميغ، بعد تداول تغريدات قديمة منسوبة له، وتعود للعامين 2012 و 2013.

وأكدت صحيفتا عكاظ  ووسائل إعلام محلية أخرى نبأ إعفاء المديميغ من منصبه.

وتداول مغردون سعوديون في موقع ”تويتر“ في اليومين الماضيين، صورا لتغريدات، قالوا إن المديميغ غرد بها في العام 2012، معتبرين أنها مسيئة للبلاد وتستوجب المحاسبة.

وتم تعيين عبدالله بن صالح علي المديميغ في منصبه وكيلا لإمارة جازان بالوكالة في مارس من العام 2018 بقرار إداري من أمير المنطقة محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، قبل أن يتم تعيينه في المنصب بقرار حكومي صدر في أبريل من العام الماضي.
يذكر أنه تم إعفاء صالح المغامسي من إمامة مسجد قباء، وتعيين سليمان الرحيلي إماما للمسجد، عقب تدوينة طالب فيها المغامسي، بضرورة إطلاق سراح المساجين، والتي اعتذر عنها على حسابه في تويتر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إصابة نائب بابا الفاتيكان بفيروس كورونا
» النواب يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ مبادرة السيسي
» روحاني: فيروس كورونا امتحان إلهي كبير
» لاعب مصارعة يروى كواليس إصابته بـ "كورونا"
» حادث مروع للاعب الهلال السعودي
» كويتية عمرها 82 عاما تصنع المعجزة بشفائها من كورونا
» في أمريكا.. الشرطة تطارد مواطنا كان يعلم كلبه قيادة السيارة
» بعد تراجعه الأيام السابقة.. استقرار في أسواق الذهب اليوم
» ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 4831
» صلاح عبد الله وابنته يثيران الجدل بفيديو جديد
» "البارسا" يعلن موقفه من نيمار و لاوتارو

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية