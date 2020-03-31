  • الثلاثاء 31 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:33 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة من الفيديو

عايز أحضنك.. رواية مبكية لوالدة طفل متعافى من كورونا

النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

برلماني: قادمون على أصعب سنة مالية

المغامسي

بعد المغامسي.. تدوينة تطيح بمسؤول سعودي

تصفيق وابتسامات مع زوجها.. آخر ظهور لنانسي عجرم في شرفة منزلها

تصفيق وابتسامات مع زوجها.. آخر ظهور لنانسي عجرم في شرفة منزلها

أحمد موسي

أحمد موسى: ابعدوا عن " كامل الوزير".. بلاش ترصد

كورونا

إسرائيلي يحاول الانتحار في المستشفى بسبب كورونا

محمد معيط وزير المالية

"هيحصل في يوليو".. بشرى سارة من وزير المالية

البنتاجون تعلن عن وفاة أول حالة بكورونا

البنتاجون تعلن عن وفاة أول حالة بكورونا

كورونا في الصين

صادم..طبيب مصاب بكورونا:"انتقل إليّ من خلال العين"

وفاة نجل " مؤمن زكريا".. ورسالة مؤثرة لزوجته

مؤمن زكريا يطالب الأهلى بباقى مستحقاته

إصابة نائب بابا الفاتيكان بفيروس كورونا

عرب وعالم

سفارة الفاتيكان
سفارة الفاتيكان
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

إصابة 17 طفلا في موسكو بفيروس كورونا

#

إصابة مستشار نتنياهو بفيروس كورونا

#

إصابة حارس برشلونة السابق بفيروس كورونا

#

حقيقة إصابة بابا الفاتيكان بفيروس كورونا القاتل

اصابة

فيروس كورونا

نائب الفاتيكان

أعلنت إبراشية روما، إصابة الكاردينال أنجلو دي دوناتس، نائب قداسة البابا فرنسيس في إدارة شئون أبراشية روما، بفيروس كورونا.  
وقال دوناتس: "إني أتحد بالصلاة مع جميع أبناء الأبراشية وجميع سكان مدينتنا روما".

يذكر أن آخر إحصائيات رسمية، أفادت بإصابة 6 أفراد بفيروس كورونا في الفاتيكان، مع تشديد الإجراءات الوقائية بأمر من قداسة البابا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إصابة نائب بابا الفاتيكان بفيروس كورونا
» النواب يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ مبادرة السيسي
» روحاني: فيروس كورونا امتحان إلهي كبير
» لاعب مصارعة يروى كواليس إصابته بـ "كورونا"
» حادث مروع للاعب الهلال السعودي
» كويتية عمرها 82 عاما تصنع المعجزة بشفائها من كورونا
» في أمريكا.. الشرطة تطارد مواطنا كان يعلم كلبه قيادة السيارة
» بعد تراجعه الأيام السابقة.. استقرار في أسواق الذهب اليوم
» ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 4831
» صلاح عبد الله وابنته يثيران الجدل بفيديو جديد
» "البارسا" يعلن موقفه من نيمار و لاوتارو

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية