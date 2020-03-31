تصفيق وابتسامات مع زوجها.. آخر ظهور لنانسي عجرم في شرفة منزلها

عبد القادر وحيد
أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قيام الفنانة اللبنانية نانسي عجرم برفقة زوجها الطبيب فادي الهاشم وابنتها ميلا وإحدى خادماتها ، وهم في شرفة المنزل، أثناء المشاركة بمبادرة "زقفة الأبطال" من خلال التصفيق للجسم الطبي اللبناني الذي قام بها اللبنانيون.
وبحسب الفيديو تظهر نانسي، وهي تقول :"لكل الأطباء والممرضين والطاقم الطبي اللي عم يهتم بكل الناس، بتستاهلوا أكتر من هيك وهيدي زقفة كبيرة لإلكن".
كما علقت على الفيديو بالقول: " شو ما عملنا ما بيكفي حتى نشكركن.. من قلبنا زقفة للابطال، الله يحميكن ويحمي جميع الأطباء والمسعفين والممرضين والممرضات ويحمي عيلكن وعيلنا كلنا".
شو ما عملنا ما بيكفي حتى نشكركن.. من قلبنا #زقفة_للابطال ?? الله يحميكن ويحمي جميع الأطباء والمسعفين والممرضين والممرضات ويحمي عيلكن وعيلنا كلنا pic.twitter.com/7V5rfBLvdL— Nancy Ajram (@NancyAjram) March 29, 2020
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