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خط ساخن لتلقي شكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي

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مؤتمر لوزارة السياحة والاتصالات
مؤتمر لوزارة السياحة والاتصالات
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متابعات- أمينة عبد العال

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الاتصالات

السياحة والآثار

خط ساخن

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات التعاون المشترك بين الوزارتين والعمل على دعم قطاع السياحة والآثار تقنياً خلال فترة الأزمة الحالية، وقد اتفق الوزيران خلال الاجتماع على تفعيل خط ساخن خلال الأيام القادمة لتلقي شكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي .

وخلال اللقاء أكد الدكتور خالد العناني على التعاون الدائم والمثمر بين الوزارتين ووصف الخط الساخن الذي سيتم تفعيله للعاملين بالقطاع السياحي بمثابة منفذ وآلية تواصل سريعة وبسيطة معهم ليتم الاستماع إلى أفكارهم وآرائهم وشكواهم،  وأضاف السيد الوزير انه سيتم التعاون بين الوزارتين في استحداث خدمة جديدة للتواصل مع السائحين خلال تواجدهم في مصر وتقديم الرد على استفساراتهم من خلال مركز اتصال (كول سنتر) وتطبيق عبر المحمول .

ومن جانبه صرح الدكتور عمرو طلعت أنه سيتم تفعيل الخط الساخن وتشكيل فريق من مقدمي خدمة الاستفسارات للعاملين بالسياحة من مراكز الشركة المصرية للاتصالات لبدء العمل بالتعاون الوثيق مع وزارة السياحة والآثار، أكد السيد الوزير على أن هناك تعاون بنّاء ومستمر بين الوزارتين من أجل إطلاق عدد من المبادرات فور تخطي الفترة الراهنة وعودة النشاط السياحي مرة أخرى، وأكد سيادته انه سيتم استخدام التقنيات الرقمية في الترويج للنشاط السياحي والتراث المصري، وتوفير آليات للتواصل مع السائحين والتعرف على استفساراتهم ومقترحاتهم وتحليل هذه البيانات من أجل التوصل إلى رؤية متكاملة تساهم في دعم صُنع القرار .

هذا وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على التعاون أيضاً في تنفيذ مشروع مشترك بين الوزارتين لبناء الشخصيات التاريخية التخيلية بتكنولوجيا الهولوجرام للترويج السياحي لمصر في المحافل والمعارض الدولية، وكذلك استخدام تقنية لتقديم خدمة التجول الافتراضي ثلاثي الأبعاد في الأماكن السياحية والمتاحف ووضع المحتوى التراثي المصري على منصة وزارة السياحة والآثار، كما ناقش الوزيران مشروع رفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات وزيادة سرعة الانترنت داخل الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية .

وقد حضر اللقاء غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات للبنية التحتية ورئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الوزارتين.


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