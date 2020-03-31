» لاعب مصارعة يروى كواليس إصابته بـ "كورونا"

31 مارس 2020 - 11:13 ص

كشف محمود السباعي لاعب منتخب مصر للمصارعة، تفاصيل إصابته بـ فيروس كورونا المستجد خلال فترة تواجده في أمريكا.

وكتب "السباعي" عبر "فيس بوك": "اللهم لا اعتراض راض بحكمتك يارب العباد، إنك اخترتني للاختبار والابتلاء بكورونا واكتئاب وغيبوبة، كله في شهر واحد".

وأضاف: "في الأول ظهرت أعراض كورونا من 3 أسابيع وأنا كنت مفكرها برد عادي بس كان شديد جدًا لأني عمري ما تعبت بالطريقة دي ولا ظهرت عليًا الأعراض دى قبل كده درجة حرارتي كانت 110f و كحة ناشفة جدا وجسمي كله في وجع مش طبيعي وصداع كان بيموتني".

وتابع: "الحمد لله إني روحت المستشفي قبل ما يحصل التكدس اللي موجود في المستشفيات هنا في أمريكا، المهم عملولي اختبار وطلع إيجابي، ووقتها قولت الحمد لله علي قدرك يارب حتي لو أنا خلاص هموت أنا راض بقضائك وحكمتك عشان رحمتك وسعت كل شيء".

وأضاف: "وقعدت في البيت أسبوعين وماشي علي كل الأدوية ومش بشوف حد ولا بقابل حد، وكانوا أصعب أسبوعين في حياتي لأني كنت بشوف الأخبار كل يوم الناس اللي بتموت بسبب الفيروس، ومستني الموت وكأنه بيدق بابه".

واستطرد: "كان جوايا يقين أن ربنا هيشفيني لأنه عمره ماخذلني كل مرة كان بيحصلي حاجة وحشة في حياتي برجع وأقول شكرا يارب علي الابتلاء راضي بحكمتك واختيارك ليا للاختبار والابتلاء، شكرا لحبكم ومشاعركم النبيلة ليا ودعواتكم بظهر الغيب"

واختتم: "آخر حاجة محتاج أقولها وهيا نصيحة اقعد في بيتك، اقعد في بيتك، اقعد في بيتك..انك تقعد في بيتك ده بيقلل انتشار الفيروس بطريقة كبيرة جدا وفي نفس الوقت بيخلي الجهات المختصة تعرف تتعامل مع كمية الحالات اللي بتتعرض للإصابة، لأن لو الحالات زادت هتكون خارجة عن سيطرة المنظومة الطبية لأن ده وباء عالمي ومفيش دولة في العالم ولا كبيرة ولا صغيرة كانت جاهزة لوباء زي ده".