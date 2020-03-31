أحمد موسى: ابعدوا عن " كامل الوزير".. بلاش ترصد

31 مارس 2020 - 10:59 ص

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية للفريق كامل الوزير، وزير النقل على ما يقوم به من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وقال موسي خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد: "كامل الوزير مبينامش وبينزل من المحطة دي يروح المحطة دي ورفع عدد القطارات وشغال جدا ومنع التكدس الذي حدث أول أيام الحظر، معقبا: "ابعدوا عن كامل الوزير".



وتابع منفعلا: "ده مش وقت ترصد للأخطاء، إحنا في أزمة كبيرة أزمة بجد لازم نفكر في الخروج منها بأقل الأضرار مش نقعد نذيع فيديوهات ونقول مين غلط ومين مغلطش".



جدير بالذكر أن المهندس كامل الوزير ، وزير النقل قد انسحب من مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي عقب مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب عرض الإبراشي فيديو تكدس لركاب المترو في ظل أزمة فيروس كورونا الأمر الذي كذبه الوزير.

