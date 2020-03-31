» النواب يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ مبادرة السيسي

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500 جنيه إعانة..

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الحياة السياسية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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متابعات- أمينة عبد العال

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الرئيس السيسي

500 جنيه إعانة

طالب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، بسرعة صرف 500 جينه منحة إعانة للعمالة غير المنتظمة، والتي تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح  السيسي، لحماية مختلف المواطنين من أي تداعيات لمرض كورونا.

وقال "وهدان" في بيان له، اليوم، إن سرعة صرف 500 جينه يساعد الآلاف من العمالة غير المنتظمة والتي تضررت نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في مواجهة الظروف الحالية، مؤكدا أن سرعة الصرف يساهم بشكل كبير في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة فى ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن الكثير من العمالة غير المنتظمة سجلت بياناتها عبر المواقع التي خصصتها وزارة القوى العاملة، ولا تزال تنتظر صرف هذه الأموال، مضيفا أن الكثير من العمال يخاطبون النواب من أجل صرف هذه المعونة، وتأخرها يفقدها أهميتها وهو حماية العمالة الغير منتظمة من الظروف الاستثنائية التي تعيشها الدولة.

وشدد "وكيل النواب" على أن هذه المبادرة للعمالة غير المنتظمة تأتي تحقيقا للعدالة الاجتماعية والسلامة والأمان للعمالة غير المنظمة وتوفر حياة كريمة للمواطن المصري من العمالة غير المنتظمة وهي إجراءات إنسانية في المقام الأول لذلك لا ينبغي أبدًا تأخيرها.


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