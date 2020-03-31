إسرائيلي يحاول الانتحار في المستشفى بسبب كورونا

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وكالات- الدويني فولي

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سرائيل

حاول مريض بفيروس كورونا الانتحار، بإلقاء نفسه يوم الثلاثاء من جناح بالطابق الثالث في مستشفى بمدينة طبريا، شمالي إسرائيل.
وقالت القناة الإخبارية الإسرائيلية ”12“ إن الإسرائيلي البالغ من العمر 34 عاما، أدخل إلى المستشفى قبل أسبوع وهو في حالة طفيفة، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت أن الإسرائيلي حاول الانتحار، بإلقاء نفسه من نافذة في الطابق الثالث للمستشفى، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن المريض سيحتاج إلى عملية جراحية.

ولفتت إلى أن المريض وصل إلى المستشفى قبل أسبوع، بعد أن أمضى فترة الحجر الصحي في منزله، وقد تحدث إلى الأخصائي الاجتماعي عدة مرات.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت، الثلاثاء، ارتفاع المصابين بفيروس كورونا إلى 4831 إصابة، فيما بلغت حالات الوفاة جراء المرض 18 حالة.‎

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