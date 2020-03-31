"هيحصل في يوليو".. بشرى سارة من وزير المالية

31 مارس 2020 - 10:39 ص

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن الدولة ألغت الضرائب على رواتب أي مواطن دخله أقل من 2000 جنيه أو أكثر من ذلك بقليل، كما خفضت الضرائب على الطبقات المتوسطة، وهذا الأمر سيكلف ميزانية الدولة 4 مليارات جنيه.



وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد ، مع الإعلامي أحمد موسى أن أي شخص يستحق ترقية سيحصل عليها في 1 يوليو المقبل،وتم تخصيص لهذا الأمر 1.5 مليار جنيه.



وأشار وزير المالية، إلى أن زيادة الأجور هذا العام وصلت لـ35 مليار جنيه، وبذلك يصل باب الأجور لـ335 مليار بزياد تقارب الـ10% عن العام الماضي.

