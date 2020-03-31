"نقطنا بسكاتك" الباز يفتح النار على ساويرس.. السبب مهم

31 مارس 2020 - 10:10 ص

انتقد الإعلامي محمد الباز، رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عقب مطالبته بعودة الحياة الاقتصادية سريعا كما كانت، قائلا: "البلد تعيش أزمة بسبب فيروس كورونا المستجد، وننتظر من رجال الأعمال المساعدة، يا إما تساعد، يا إما تنقطنا بسكاتك، ومش عايزين نسمع صوتك" بحسب قوله.

وأضاف "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "سي بي سي": "نجيب ساويرس استفاد من هذا البلد أكثر مما أعطى لها، ويطالب بعودة الحياة بغض النظر عن الضحايا، على الرغم من تصريحات رأس الدولة التي تقول: "أهم حاجة عندنا صحة المواطنين".



وتابع:"رغم اهتمام الدولة بصحة المواطن تجد رجل أعمال أيًا كانت الخسائر يقول لابد من عودة الحياة، نجيب ساويرس لو الناس ماتت مقابل إن الفلوس متنقصش جنيه ولا يفرق معه".

