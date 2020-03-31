» "البارسا" يعلن موقفه من نيمار و لاوتارو

31 مارس 2020 - 10:06 ص

أعلن رئيس نادي برشلونة جوزيب بارتوميو عن خطط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وموقف إدارة "البارسا" من التعاقد مع البرازيلي نيمار والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وأشار في تصريحاته لصحيفة "آس" الإسبانية التي نشرتها"سبوتنيك" إلي أن في فترة الانتقالات هذه يتوقع أن تتم عملية تبادل اللاعبين بكثرة ،مضيفا لن تصرف الكثير من الأموال في سوق الانتقالات المقبلة ولكن سيكون هناك المزيد من التبادلات.

ولفت إلي أنه بسبب توقف النشاط الرياضي في إسبانيا حاليا بسبب فيروس"كورونا" المستجد انخفضت الموارد لأكبر أندية العالم ومؤكدا أن هذا لا يعني أنهم لن يتوقفوا عن السعي ليكونوا أقري فريق في العالم.

وأضاف أنه لن يتحدث عن أسماء بعينها لكن برشلونة ستكون في سوق الانتقالات لإتمام الصفقات التي تراها مناسبة.