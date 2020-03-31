أول تعليق لـ"الوزير" على انسحابه من برنامج الإبراشي

31 مارس 2020 - 09:56 ص

كشف كامل الوزير، وزير النقل، تفاصيل انسحابه من مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في أول تعقيب له على الواقعة، قائلا: "إنه أقر بوجود ازدحام في مترو الأنفاق، خلال أول أيام الحظر التي أعلنت عنها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولكن الصور التي عرضت في برنامج الإبراشي، كانت في بداية الحظر وليست جديدة.



وأضاف "الوزير" خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، قائلا: "اعترفنا وقلنا فيه زحام في مترو الأنفاق في أول أيام الحظر، والصورة التي عرضت في برنامج الإبراشي كانت في بداية أيام الحظر".



وتابع: "لدينا 75 قطار مترو نستطيع تحريكها، ولكن الشبكة لا تسوعب كل هذا العدد"، لافتًا إلى أن شركة المترو تقوم بزيادة القطارات وتقليل زمن التقاطر لمنع التزاحم، مطالبًا المواطنين بعدم التدافع خاصة في الوقت من 5 لـ7، وأن يخرجوا على دفعات، معلقًا: "مش هنسيب حد واقف في الشارع ومش بنسيب منديل مرمى على الأرض وبناخد بالنا من كل شيء".



كانت مشادة على الهواء، نشبت بين الإعلامي وائل الإبراشي ووزير النقل كامل الوزير، خلال برنامج "التاسعة"، على القناة الأولى، والتي أدت إلى انسحاب الأخير؛ بسبب صور عرضها الإعلامي عن التزاحم.



وانفعل وزير النقل، المهندس كامل الوزير على الإعلامي وائل الإبراشي بسبب حديث الأخير عن تكدس المواطنين داخل المترو، بما يضر الإجراءات الاحترازية ضد "كورونا".

