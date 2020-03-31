فنانة شهيرة: المستشفى فيه كارثة.. و"الصحة" ترد

31 مارس 2020 - 09:42 ص





رد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، على ما نشرته الفنانة إيناس عزالدين، عبر مقطع فيديو أثناء تواجدها بمستشفى حميات إمبابة بشأن تواجد حشرات بها واصفة ذلك بالكارثة، عقب إصابتها بفيروس كورونا.



وقال مجاهد خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" ببرنامج "إم بي سي مصر": إنه تواصل معها شخصيا، وأرسل لها سيارة إسعاف وتم نقلها لمستشفى حميات إمبابة، وتم حجزها، وسحب عينة منها.



وأضاف: "حالة الفنانة مستقرة، نافيا ما أثير بشأن أن المستشفى طلبض1ضضض مبلغا ماليا منها، وجارٍ التحقيق فيما نشرته الفنانة عن وجود حشرات بالمستشفى".

