الموت يفجع سلمان خان ..هذه التفاصيل

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سلمان خان

عبدالله خان

كشف الفنان سلمان خان عن وفاة ابن شقيقه (عبد الله خان) عن عمر يناهز الـ38 عامًا، إذ نشر صورة تجمعه بالشاب الراحل الذي ظهر فيها مفتول العضلات، فهو يحرص على بنيته الجثمانية، وعلق "خان" قائلًا: «سأحبك دائمًا». 

وكشفت تقارير إخبارية هندية، أن ابن شقيق سلمان خان، توفي أمس الإثنين بمستشفى ليلافاتي في مومباي، ولم يتم الكشف رسميًا عن سبب الوفاة، لكن أفادت بعض التقارير أنه توفي بسبب إصابته بـ فيروس كورنا المستجد - كوفيد 19. 

وتواصل أحد المواقع الهندية مع شقيق الراحل عبدالله خان، الذي نفى ما تردد حول وفاة شقيقه بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن شقيقه كان يعاني من مرض السكري، وشعر بإعياء دخل على إثره للمستشفى، لكن سلمان خان نقل ابن شقيقه لمستشفى آخر بعدما ازدادت حالته سوءًا. 

من جهة أخرى، تسيطر حالة من النشاط على، سلمان خان، بعد النجاح الساحق لفيلمه (بهارات)، حيث اتضح لجمهوره أن سبب المنشورات الكثيرة للتمارين الرياضية على حساباته الرسمية خلال الفترة الماضية سببها أعلنت عنه الصحافة الهندية اليوم، وهو استعداد النجم لإنشاء صالات ومراكز رياضية ولياقة بدنية تحمل اسم علامته التجارية Being Human، وذلك في جميع أنحاء الهند. 

ومن الواضح أن النجم اتخذ هذه الخطوة بعد النجاح العالمي لماركته being human، والتي بدأت جمعية خيرية للفقراء والمرضى من جميع الأعمار.

وبدأ في إضافة انشطة تجارية لها على مر السنوات، فهناك خط للملابس وخط للمجوهرات وخط للدراجات، وأخيرا سينضم للمؤسسة خط للياقة البدنية.


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