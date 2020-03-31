الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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متابعات- أمينة عبد العال

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الدولار

البنوك

الدولار اليوم

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 31 مارس حالة من الاستقرار حيث سجل 15.75 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.81 جنيه ، وسجل في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.

كما سجل في البنك الأهلي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك عودة 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه.


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