» فايلر يحرج شوبير: حتى أنت متقدرش تفرض ابنك مصطفى عليا

31 مارس 2020 - 07:02 ص

أكد السويسري رينيه فايلر - المدير الفني للنادي الأهلي - أنه لم يطلب من إدارة النادي ضم حراس مرمى للفريق خلال الفترة المقبلة .



وقال "فايلر" في لقاء مع الإعلاميين أحمد شوبير وسيف زاهر على "أون تايم سبورت" : شريف إكرامي حارس مميز ولطالما كنت أستمع لنصائحه في الكثير من الأمور ، أما قراره بالرحيل فأمر يخصه ولا أستطيع التدخل فيه.



وأضاف: لدي حارس يلعب بشكل أساسي وهو الشناوي ولدي علي لطفي ، ومصطفى شوبير موهوب.



وأردف: والد مصطفى شوبير الذي يجلس أمامي (يقصد الإعلامي أحمد شوبير) لا يستطيع التدخل لمنحه الفرصة أو مساعدته .. مصطفى يتدرب بشكل جيد ولديه إمكانيات والوسيلة الوحيدة لنيل ثقة مدربك هي أن تنافس بقوة في التدريب.



