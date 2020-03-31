» الحكومة الإيطالية تمدد قيود كورونا حتى عيد الفصح

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قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا في بيان إن الحكومة قررت يوم الاثنين تمديد فترة فرض إجراءات العزل العام لكبح انتشار فيروس كورونا حتى عيد الفصح على الأقل.
وأضاف الوزير بعد اجتماع مع اللجنة العلمية: ”تقييمنا هو أنه ينبغي تمديد جميع تدابير الاحتواء حتى عيد الفصح على الأقل (12 أبريل) وستتحرك الحكومة في هذا الاتجاه“.
وهذه الإجراءات مفروضة على الإيطاليين منذ 3 أسابيع، وكان من المقرر أن تنتهي يوم الجمعة.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا، البلد الأكثر تضررا في العالم والذي شهد أكثر من ثلث وفيات العالم جراء كورونا، 11591 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس في المناطق الشمالية في 21 فبراير .

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