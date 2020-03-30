غزة.. إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 10

30 مارس 2020 - 11:30 م

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن إصابة واحدة بكورونا، ليرتفع العدد في القطاع إلى 10 أشخاص.



جاء ذلك في بيان لوزارة الصحة في القطاع وصل الأناضول نسخة منه.

وأوضح البيان أن "النتائج المخبرية التي أجراها المختبر المركزي بوزارة الصحة أظهرت تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا من بين المحجورين في قطاع غزة ليرتفع عدد الحالات المسجلة الى 10 حالات".

وأضاف: "جميع الحالات المصابة مستقرة".

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن عدد الإصابات في الأراضي الفلسطينية وصل لـ 116، من ضمنهم 10 سجلت في غزة، وعدم وجود وفيات حتى الآن.



وأصاب الفيروس، حتى مساء الإثنين، أكثر من 770 ألف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفى منهم ما يزيد عن 36 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 160 ألفًا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.