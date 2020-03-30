» إصابات كورونا في العالم تتجاوز 750 ألفا

30 مارس 2020 - 10:10 م

تجاوزت إصابات كورونا حول العالم 750 ألفا، مساء الإثنين، حسب آخر الإحصائيات المتعلقة بانتشار الفيروس.



وأظهرت معطيات حديثة على موقع "Worldometer" الإلكتروني، المتخصص في رصد ضحايا كورونا بالعالم، ارتفاع الإصابات إلى 752 ألف و189.

وأوضحت المعطيات، أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث الإصابات بـ145 ألفا و369، تليها إيطاليا بـ101 ألف و739، ثم إسبانيا بـ85 ألفا و195 حالة.

وسجلت الصين، التي ظهر فيها الفيروس أول مرة خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لينتشر في نحو 200 بلد وإقليم، 81 ألف و470 إصابة بالفيروس.