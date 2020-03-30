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بريطانيا.. 180 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 1408

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ارتفعت في بريطانيا وفيات فيروس كورونا إلى 1408، الإثنين، إثر تسجيل 180 حالة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت هيئة الصحة العامة بالبلاد، في بيان، أن إصابات كورونا ارتفعت إلى 22 ألف و141، عقب تسجيل 5052 حالة جديدة.
وأشارت إلى إجراء 134 ألف و946 فحصا للكشف عن كورونا بعموم البلاد.
ويرى خبراء أن البلاد ستشهد ارتفاعا في الإصابات والوفيات جراء الفيروس خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، رغم التدابير المتخذة من السلطات للحيلولة دون ذلك.
وفي السياق، تسبب كورونا في وفاة عدد من الأطباء والعاملين بمجال الصحة، آخرهم كان الطبيب المسلم "أمجد الحوراني" (55 عاما)، بمدينة ليستر (وسط)، وفق "مؤسسة الخدمات الصحية الوطنية" ببريطانيا.
والجمعة، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزير صحته مات هانكوك، إصابتهما بكورونا، عقب إصابة ولي العهد الأمير تشارلز في 25 مارس/آذار الجاري.
وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 752 ألفا، فيما بلغ عدد الوفيات 36 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 158 ألفا.

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