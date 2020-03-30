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الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى

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وزير التعليم العالي يحسم موعد امتحانات نهاية العام بالجامعات

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الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
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المصريون ـ متابعات

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أكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه في ظل استمرار تعليق الدراسة فقد تقرر ترحيل درجات "الميد تيرم" التي كان مقرراً لها أن تعقد في منتصف مارس الجاري إلى الامتحانات النهائية التي كان مقرراً لها فى منتصف مايو المقبل، وقمنا أيضاً بترحيلها مبدئياً إلى نهاية مايو.
وقال عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن" مع الإعلامية لميس الحديدي، أن موعد نهاية مايو مبدئي ومن المحتمل ترحيلها ليونيو أو يوليو أو أغسطس وفقاً للمستجدات، كما أشار الوزير إلى أنها ستعقد ولن تلغى لأن الهدف في الأساس عدم النزول من المنزل.
وأوضح وزير التعليم العالي، أن آلية عقد الامتحان حضوريا للطلاب أو إلكترونياً كلها سيناريوهات محتملة، وفقاً للمستجدات، وتابع قائلاً: "مافيش حد أو أي إنسان في العالم يقدر يتخيل إيه اللي هيحصل بعد أسبوع".
وذكر الوزير أن كافة السيناريوهات المحتملة موضوعة مسبقاً: " إحنا مش سايبين الجامعات للصدفة"، مؤكدا لن نسمح  بأية مخاطر يتعرض لها جموع الطلاب لكن الأكيد والنهائي في الأمر أنه لن يسمح بالانتقال من عام دراسي لآخر دون إجراء التقييم أياً كانت آلياته وموعد تطبيقها".
وحول إمكانية حذف أجزاء من المناهج، نفى الوزير إمكانية حذف أية أجزاء من المناهج الدراسية مشيراً إلى أن الجامعات أنهت معظم المقررات.

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