مستشفى العزل بالإسماعيلية: مستعدون بأحدث الوسائل لمواجهة "كورونا"

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المصريون ـ متابعات

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نعى محمد رضا نائب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل في الإسماعيلية، الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بكلية طب الأزهر، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد. 
وناشد "رضا" المواطنين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" على قناة "اون اي"، الالتزام بالإجراءات الوقائية والبقاء في المنازل حتى ننتصر في هذه المعركة. 
وأكد أن أغلب المرضى المعزولين في المستشفى حالتهم جيدة وأعراضهم خفيفة، ومعدل الشفاء مرتفع. 
وأضاف أن أجهزة التنفس الصناعي متوفرة، ولم يتم استخدام 5% من الأجهزة المتاحة، مؤكدا أن المستشفى مجهزة بأحدث الوسائل والمواصفات.

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