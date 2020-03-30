متحدث "الصحة" يفجر مفاجأة بشأن وفاة أصغر مصابة بـ"كورونا"

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المصريون ـ متابعات

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نعى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أحمد اللواح الذي وافته المنية اليوم متأثرًا بفيروس كورونا، قائلا: « فقدنا قيمة عظيمة واحد من أذرع الفرق الطبية الذي يقدم روحه فداء الوطن».
وأضاف "مجاهد" خلال مداخلة في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، أن الطبيبة المتوفاة ياسمين أشرف تم عزلها في أحد مستشفيات مصر الجديدة بعد شعورها ببعض الأعراض، وبعد أخذ التحاليل اللازمة ظهرت النتيجة سلبية بعد أخذ العينة منها  ثلاثة مرات، مشيرًا إلى أنها لكنها كانت تعاني من التهاب رئوي حاد وضيق في التنفس، نافيًا ما تردد حول سبب وفاتها، مؤكدًا أن لم تعاني من فيروس كورونا نهائيًا.
وناشد :مجاهد: المواطنين: «بلاش نعمل فزع بين الناس وياريت نلجأ إلى المصدر الرسمي وبلاش نصدق السوشيال ميديا في كل حاجة».

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