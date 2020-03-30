"المالية": ميزانية القطاع الصحي تشهد أكبر زيادة في تاريخها‎

التفاصيل الكاملة لتعافي أول طفل مصري من كورونا
وزير المالية يزف بشرى سارة للموظفين أول يوليو
علاقة تطعيم الدرن بإنخفاض إصابات فيروس كورونا
رسالة المغامسي للملك سلمان وولي العهد بعد إقالته من منصبه
تحرك سوداني لاستئناف مفاوضات سد النهضة
"الصحة": مصر الأولى عالميًا في نسب الشفاء من كورونا
3 رسائل من منظمة الصحة العالمية للمصريين
وزارة الصحة: تسجيل 47 إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالة
ليفربول يستقر على بديل "صلاح"
شيخ الأزهر ينعي الطبيب المتوفى بكورونا بكلمات مؤثرة
المصريون ـ متابعات
فجر
04:25
شروق
05:50
ظهر
12:04
عصر
15:36
مغرب
18:19
عشاء
19:49