التفاصيل الكاملة لتعافي أول طفل مصري من كورونا

30 مارس 2020 - 11:00 م

قالت الأستاذة مها والدة الطفل آدم، أول طفل مصري يتعافى من فيرس كورونا، إن زوجها يعمل كمرشد سياحي وأنه قد أصيب بالفيروس من أحد الأفواج السياحية بإحدى البواخر بالأقصر ونقل العوى إلى ابنها.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحكاية» على قناة «إم بى سى» مصر أن حالة ابنها اكتشفتها وزارة الصحة عن طريق عمليات التقصي للمخالطين لوالده.



واشارت إلى أن زوجها ظهرت عليه أعراض المرض والتي تمثلت في خمول فؤ الجسم شديد وسعال شديد وهو ما يخالف جميع أعراض مرض الانفلونزا العادية، مضيفة أن وزارة الصحة أخذت زوجها للحجر الصحي، وقامت بعزلها هى وأبنائها بالمنزل حتى ظهور نتائج تحاليلهم التي أثبتت بعد ذلك إصابة ابنها أدهم بالفيروس من والده.

