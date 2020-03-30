رسالة المغامسي للملك سلمان وولي العهد بعد إقالته من منصبه

30 مارس 2020 - 10:10 م

وجه الداعية السعودي صالح المغامسي رسالة شكر للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معربا فيها عن شكره لما تقوم به القيادة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المغامسي : "وزير الصحة يقول : بأمر الملك .. علاج كورونا مجانا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة.. ويقول معاليه : ولي العهد يرى أنّ الإنسان هو الأولوية القصوى" .

وعلق المغامسي قائلا : "هذه هي القيادة المباركة حقاً ، وهذا - واللهِ - الوطن الحق"

كما وجه رسالة شكر لرجال الدفاع الجوي السعودي قائلا : بكل إجلال وإكبار لما يقومون به ، نقول "سدد الله رميكم ، وكبتَ اللهُ كيد أعدائكم ، في هذه الأيام تتجلى عطاءات رجال الجيش والأمن والصحة أكثر وأكثر مع القيادة المباركة والشعب الوفيّ لنعيش جميعا في ظل أمنِ وارف وحياة طيبة بفضل الله وكرمه" .

يذكر أن عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية قد أصدر قرارا بإعفاء صالح المغامسي من إمامة مسجد قباء بالمدينة المنورة، وتعيين سليمان الرحيلي أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

وقدّم الرحيلي رسالة شكر للوزير عبد اللطيف آل الشيخ: " أشكر معالي الوزير العالم الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على صدق ولائه لولاة أمرنا وحرصه على أداء الأمانة بما يرضي الله ويحقق مقاصد ولاة الأمر الخيرة وعلى عنايته بالدعوة التي تصلح ولا تفسد وتجمع الصف وعلى عظيم عنايته ببيوت الله ثم أشكره على تعييني إماما وخطيبًا لجامع قباء واسأل الله الإخلاص".

وقد قدم المغامسي اعتذارا عن تدوينة قد كتبها قائلا : " أنه بعد تأمل وجدت أنني لم أوفق في تغريدتي والتي قصدتُ بها العفو عن مساجين الحق العام في المخالفات البسيطة، كما جرت عليه عادة القيادة المباركة في رمضان".