اللحظات الأخيرة في حياة 30 متوفى بكورونا في مصر

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هالة زايد

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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن أسباب ارتفاع نسبة وفيات فيروس كورونا المستجد لتتجاوز 5% من إجمالي عدد المصابين.

وقالت زايد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، مساء الإثنين، إن 15 حالة من إجمالي المتوفين، توفيت قبل وصولها إلى المستشفى، ولم تُبلغ بها الوزارة أو تصل إليها سيارة الإسعاف.

وأضافت الوزيرة أن 15 حالة آخرى لم يجلسوا ساعات في مسشفى العزل، وتوفوا خلال إجراء التحاليل الطبية لهم، مشيرة إلى أن الطبيب المتوفى الدكتور أحمد اللواح أصر على عدم الذهاب إلى المستشفى، متابعة: "عطاؤه كان كبيرًا".

وناشدت وزيرة الصحة المواطنين، وخصوصًا كبار السن، التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى حميات لهم بمجرد ظهور الأعراض عليهم، حتى لا يصلوا إلى مستشفى العزل في حالة متأخرة.


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