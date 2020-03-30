مستشفى العزل بالإسماعيلية تعنفي شائعة حرق جثامين ضحايا كورونا

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الحجر

العزل

جثامين ضحايا كورونا

حرق جثامين

علق الدكتور مدير مستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية، علي حطب، على ما يشاع حول حرق جثامين ضحايا الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير المستشفى، التي تستخدم حاليًا للحجر الصحي لحالات كورونا، إن جميع المتوفين في مستشفيات العزل يتم غسلهم وتكفينهم على السنة الشرعية مع اتباع أساليب الوقاية اللازمة لمنع انتشارالعدوى.

وأوضح مدير مستشفى أبوخليفة، أنه يتم الصلاة عليهم بالمستشفى، ثم الدفن في المقابر التي تخصصها العائلات مع اتخاذ بعض الإجراءات الإحترازية، تحت إشراف طبي كامل.

وكان أطباء وتمريض مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى أدوا اليوم الإثنين، صلاة الجنازة على الطبيب أحمد اللواح أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر.

وتوفى الراحل متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل تسليم جثمانه إلى أسرته للدفن بمدينة بورسعيد مسقط رأسه.


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