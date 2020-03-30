3 رسائل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

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الديهى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن منظمة الصحة العالمية أكدت اليوم أن مصر لديها فرصة ذهبية للقضاء على فيروس كورونا حال الالتزام بالإجراءات التنفيذية.

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الاثنين، أن منظمة الصحة العالمية أكدت نجاح الدولة المصرية في إدارة الأزمة بشكل جيد، وهناك نجاحات دفعت المنظمة لتهنئة وزارة الصحة المصرية عليها تمثلت في حسن التنظيم والإدارة لأزمة كورونا.

وتابع، أن مصر تشارك دول العالم في التجارب السريرية لعلاج فيروس كورونا، وفقًا لما أكدته منظمة الصحة العالمية، منوهًا بأن ممثل منظمة الصحة العالمية حذر المصريين من أن هناك سيناريو عن احتمالية انتقال المرض على نطاق أوسع، مما قد يؤدي إلى أعداد كبيرة من الحالات، ووجه 3 رسالة هامة للمصريين قال خلالها أحرصوا على سلامة أنفسكم وأسركم، والاطلاع على المعلومات والحقائق الموثقة، ولا تلتفتوا لمن يدعوا أنهم خبراء، وساعدونا في البحث عن الحالات الجديدة.


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