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تحرك سوداني لاستئناف مفاوضات سد النهضة

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سد النهضة

إثيوبيا

الديهى

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تحرك سوداني لاستئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، حيث أجرى رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، اتصال هاتفي مع وزير الخزانة الأمريكي، الراعي للمفاوضات في واسنطن، وأكد أنه سيقوم بزيارة للقاهرة وأديس أبابا لحث الجانبين على استئناف مفاوضات سد النهضة مرة أخرى.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الاثنين، أن صحيفة أخبار اليوم السودانية أجرت حوار مع عضو لجنة الخبراء الدوليين لتقييم سد النهضة، الدكتور دياب حسين، والذي أكد وجود كهوف واحتمال وجود فوالق في السد، ومن الممكن أن ينهار بالتسريب ويتسبب في حدوث تسونامي، وأوضح "دياب" أن إثيوبيا اتبعت أسلوب عقود تسليم مفتاح، والمسئولية على المقاول، وأن مقارنة السد العالي بسد النهضة غير صحيحة.

وتابع "الديهي"، أن هناك صحيفة إثيوبيا أعلنت عن توقف العمل بسد النهضة بسبب فيروس كورونا وتوقف استيراد المعدات الخاصة ببناءه.


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