» شيخ من الأسرة الحاكمة في الكويت يغادر الحجر الصحي

30 مارس 2020 - 07:45 م

أصر أحد أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت، على مغادرة المستشفى رغم الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19) مخالفا التعليمات الطبية الرافضة خروج أي شخص تحت الاشتباه حتى إجراء كافة الفحوصات للتأكد من سلامته.

وقالت صحيفة الراي“ الكويتية، إن الشيخ كان متواجدا في مركز هيا الحبيب في مستشفى مبارك تحت الاشتباه بكورونا إلا أنه أصرَ على مغادرة المستشفى وعدم الاستجابة للكادر الطبي الذي طالبه بعدم الخروج.

وأوضحت الصحيفة التي لم تذكر اسم الشيخ أو أسباب الاشتباه بإصابته بـ كورونا، أن نتيجة الفحص الخاصة به سلبية، أي أنه غير مصاب بالفيروس، إلا أنه يُمنع مغادرة أي مريض تحت الاشتباه حتى إجراء الفحص اللازم عليه.