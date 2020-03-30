  • الإثنين 30 مارس 2020
  • بتوقيت مصر09:18 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

تحرك سوداني لاستئناف مفاوضات سد النهضة

وزيرة الصحة

"الصحة": مصر الأولى عالميًا في نسب الشفاء من كورونا

الصحة العالمية

3 رسائل من منظمة الصحة العالمية للمصريين

وزيرة الصحة

وزارة الصحة: تسجيل 47 إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالة

محمد صلاح وميلنر

ليفربول يستقر على بديل "صلاح"

الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب

شيخ الأزهر ينعي الطبيب المتوفى بكورونا بكلمات مؤثرة

أردوغان وأتيلجان

المستشار السابق لـ"أردوغان" يعلن تخليه عن الإسلام

أحمد اللواح

الكشف عن سبب إصابة طبيب بورسعيد الراحل بـ"كورونا"

اسحاف روبنسون

وفاة أول سيناتور أمريكي بـ"كورونا"

جميما خان

7 فنانين وفنانات يعلنون اعتناق الإسلام (صور)

شيخ من الأسرة الحاكمة في الكويت يغادر الحجر الصحي

عرب وعالم

الكويت
الكويت
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

"نتنياهو" وطاقمه في الحجر الصحي

#

أول تعليق لـ إيناس عز الدين من الحجر الصحي

#

لحظة انتحار مصري داخل الحجر الصحي في الكويت

#

الحكومة الإيطالية تمدد الحجر الصحي ليشمل عموم البلاد

الكويت

كورونا

حجر صحى

شيخ من الأسرة الحاكمة

أصر أحد أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت، على مغادرة المستشفى رغم الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19) مخالفا التعليمات الطبية الرافضة خروج أي شخص تحت الاشتباه حتى إجراء كافة الفحوصات للتأكد من سلامته.

وقالت صحيفة الراي“ الكويتية، إن الشيخ كان متواجدا في مركز هيا الحبيب في مستشفى مبارك تحت الاشتباه بكورونا إلا أنه أصرَ على مغادرة المستشفى وعدم الاستجابة للكادر الطبي الذي طالبه بعدم الخروج.

وأوضحت الصحيفة التي لم تذكر اسم الشيخ أو أسباب الاشتباه بإصابته بـ كورونا، أن نتيجة الفحص الخاصة به سلبية، أي أنه غير مصاب بالفيروس، إلا أنه يُمنع مغادرة أي مريض تحت الاشتباه حتى إجراء الفحص اللازم عليه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الجوكر يتعنت لتجديد عقده مع الأهلي ويطلب مهلة للتفكير
» أزمة في اتحاد الكرة بسبب صرف بدلات الحكام
» وصية "أحمد اللواح" أول طبيب متوفي بفيروس كورونا
» شيخ من الأسرة الحاكمة في الكويت يغادر الحجر الصحي
» اللحظات الأخيرة لطبيب االأزهر لمتوفى بكورونا
» الكشف عن سبب إصابة طبيب بورسعيد الراحل بـ"كورونا"
» كورونا يجبر الإمارات على تأجيل هذا الحدث الضخم
» تقارير: عودة الدوري الإنجليزي بدون حضور جماهيري
» سعر الذهب اليوم الاثنين
» المالية تخصص 170 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات
» مسئول أمريكي: نحتاج إلى مواصلة جهودنا لمكافحة كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:25 ص

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية