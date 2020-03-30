وفاة أول سيناتور أمريكي بـ"كورونا"

30 مارس 2020 - 05:49 م

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، وفاة السيناتور الأمريكي عن ولاية ميشيجان، إسحاق روبنسون، في اشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقا لأسرته.

وأكد والدته، النائبة السابقة عن الولاية ماري روبنسون، خبر وفاته إلى وكالات الأنباء والصحف الأمريكية.

وكتب حاكم الولاية في تعليقه على الخبر على تويتر: "كان للنائب إسحاق روبنسون قلب كبير وذكاء سريع وشغف حقيقي بالناس. أنا حزين جدا لسماع خبر وفاته. كان مدافعا شرسا عن الولاية والناس".

وارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 2504 وعدد الإصابات إلى 143055، وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المتوقع أن يتوفى 2.2 مليون شخص في أمريكا بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه إذا توفى 100 أو 200 ألف فإن هذا سيكون أمرًا جيدًا.