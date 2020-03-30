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تقارير: عودة الدوري الإنجليزي بدون حضور جماهيري

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الدوري الإنجليزي

البريميرليج

حضور جماهيري

كشفت تقارير صحفية عن ظهور أكثر من حل جديدة، لعودة منافسات الدوري الإنجليزي من جديد، وإنهاء الموسم الجاري.

وجاءت ضمن الحلول أن جميع الأندية، ينبغي عيها العمل لإنهاء الموسم الجاري بدون حضور جماهيري، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، بمنع نجوم الدوري الانجليزي من العودة إلى منازلهم وإجبارهم على العيش معًا من أجل عودة كرة القدم من جديد في شهر يونيو المقبل.

وكان الهدف من هذا الاقتراح، أن يعيش جميع لاعبي البريميرليج في أماكن مختلفة معًا مع عدم وجود فرصة للعودة إلى منازلهم حتى إنهاء الموسم بسبب العدوه، من أجل عزل الفريق كوحدة واحدة وعدم الاختلاط بسبب انتشار الفيروس.

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