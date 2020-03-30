7 فنانين وفنانات يعلنون اعتناق الإسلام (صور)

30 مارس 2020 - 05:06 م

فنانون وفنانات من أشهر نجوم العالم، أعلنوا تخليهم عن ديانتهم واعتنقوا الدين الإسلامي، فأصبحوا محط أنظار الإعلام، فمنهم من يفضل إبعاد الدين عن حياته امام الجمهور ومنعم من يعتز بإظهار ذلك.

وفي هذا التقرير نرصد أبرز 7 مشاهير ونجوم العالم الذين أعلنوا اعتناقهم الإسلام، وهم:-

شاكيل أونيل







ولد في نيويورك في ولاية نيوجيرسي وهو لاعب كرة سلة أميركي محترف، يلعب في دوري NBA من عام 1992 حتى 2011، ولد في 6 مارس عام 1972 في ولاية نيو جيرسي. وأعلن أونيل إعتناقه للإسلام فى عام 2010 وأذاع هذا الخبر عندما قرر أداء فريضة الحج، واكتشف البعض أن معنى اسمه هو المحارب الصغير.

?جانيت جاكسون?







وهي شقيقة الفنان مايكل جاكسون ومن أشهر مغني الراب في الولايات المتحدة، اعتنقت الإسلام بعد زواجها من وسام المنا زوجها الثالث، وقضت معظم حياتها في قطر.

جميما خان







تحولت من اليهودية للإسلام بعد أشهر قليلة من زواجها بلاعب الكريكيت ورجل الأعمال الخيرية الباكستاني عمران خان عام 1995.

مايك تايسون







بطل العالم السابق للوزن الثقيل في الملاكمة والذي تحول للإسلام خلال الوقت الذي قضاه في السجن، ومن ثم ذهب لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة في يوليو 2010، وكتب في تغريدة بعد مغادرته الأماكن المقدسة "أنعم الله علي بأداء العمرة وسيجعلني دائماً على الطريق المستقيم".

إلين بيرستن







ممثلة أمريكية نشأت كاثوليكية إلا أنها تحولت للإسلام فيما بعد. حيث تقول إنها كانت "روحاً منفتحة على الحقيقة التي تعيش في كل هذه الأديان".

?محمد علي كلاي?







الملاكم محمد علي كلاي واسمه الأصلي كاسيوس مارسيلوس ولد في 17 يناير 1942 في أسرة مسيحية، وفاز ببطولة العالم للوزن الثقيل ثلاث مرات على مدى عشرين عاماً. وفي عام 1964 استطاع كلاي إقصاء الملاكم سوني ليستون عن عرش الملاكمة، وكان عمره لا يتجاوز 22 عاماً وبعد انتصاره أعلن اعتناق الإسلام عام 1965، ولم يهتم لما سيحدث من إنتقاص لشعبيته، ولكن شعبيته وحب الناس له زادا واكتسحا الآفاق.

?سنوب دوغ?







الفنان كالفن كودوزار هو أحد أشهر مغني الراب على مستوى العالم، ولد فى 20 تشرين الأول عام 1971، اعتنق الإسلام عام 2009. ولكن يقال أن هذا الفنان يغير ديانته كل فترة كنوع من التغيير، وقيل أيضا إنه إعتنق فكر جماعة the Rastafari movement بعد ذلك.