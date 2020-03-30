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المالية تخصص 170 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات

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أحمد سالم

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المالية

المعاشات

التأمينات

العلاوات الخمس

خصصت وزارة المالية أموالًا للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات خلال العام المالي المقبل، قدرت بقيمة 170 مليار جنيه.

وقال بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين، إن هذه المخصصات تتضمن سداد القسط الثاني من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة، متضمنة الفروق الناتجة عن صرف العلاوات الخمسة، والعلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة 14?.

وكانت الحكومة، أقرت علاوة لأصحاب المعاشات بداية من يوليو المقبل بنسبة 14%، على أن تصرف فروق العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بداية من نفس الشهر.

وتضمن قانون التأمينات الموحد الذي بدأ تطبيقه العام الجاري اتفاقية لرد إلتزامات كانت على الخزانة العامة لصالح الهيئة.

وألزم القانون، الخزانة العامة للدولة بتقسيط قيمة أموال التأمينات على 50 سنة، بواقع 160.5 مليار جنيه قسطًا سنويًا يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنويًا.


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