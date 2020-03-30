تطورات خطيرة.. عزل 6 أحياء بمكة المكرمة بسبب كورونا

30 مارس 2020 - 04:36 م

قررت السلطات السعودية، زيادة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بعزل 6 أحياء بمكة المكرمة، ومنع الدخول أو الخروج منها.

وحسب وسائل إعلام سعودية، فغن القرار يأتي في إطار تعزيز الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد بالمملكة ، وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وجاء نص القرار كالتالي:

أولًا : تطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعدد من الأحياء السكنية بمدينة مكة المكرمة وذلك بعزل أحياء ؛ أجياد ، والمصافي ، والمسفلة ، والحجون ، والنكاسة ، وحوش بكر ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم 24 ساعة ، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة من ظهر اليوم الاثنين 6 شعبان 1441هـ الموافق 30 مارس 2020م وحتى إشعار آخر .

ثانياً : السماح لسكان الأحياء المشار إليها الخروج من منازلهم للاحتياجات الضرورية مثل ( الرعاية الصحية، والتموين ) وذلك داخل نطاق منطقة العزل خلال الفترة من الساعة السادسة صباحا وحتى الثالثة ظهراً.

ثالثا : تستمر جميع النشاطات المصرح لها بممارسة مهامها خلال أوقات منع التجول في كافة الأحياء المعزولة صحياً وذلك في أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي تحددها الجهة المعنية.