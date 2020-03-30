"نتنياهو" وطاقمه في الحجر الصحي

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بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
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متابعات- أمينة عبد العال

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بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الاسرائيلي

فيروس كورونا

 قرر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الدخول للحجر الصحي اليوم مع طاقمه المقرب حتى الانتهاء من الفحوصات الطبية بعد مخالطته بمصاب بالفيروس، حسبما أعلن مكتبه في بيان جديد.

وكان مكتب رئيس الحكومة المنتهية ولايته نفي التقارير التي أفادت بأن نتنياهو سيدخل في عزلة لمدة أسبوع بعدما تأكد إصابة مستشارته لشئون المتدينين اليهود بفيروس"كورونا".

جدير بالذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت أم المستشارة كانت في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي حضرها نتنياهو ونواب المعارضة يحاول أن يشكل معهم حكومة طوارئ ائتلافية للمساعدة في مواجهة أزمة"كورونا".


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