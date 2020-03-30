» "القباج" : مد تعليق الحضانات لمدة أسبوعين آخرين

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كورونا

وزيرة التضامن

الحضانات

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أصدرت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي قراراً بمد تعليق كل الأنشطة المتعلقة بالحضانات في كافة محافظات  الجمهورية لمدة أسبوعين آخرين حتى 15 أبريل القادم وذلك تزامناً مع القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء بمد وقف العمل بالمدارس والجامعات .

ويعد هذا القرار ضمن مجموعة  الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة  لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة أطفالنا

علي أن يتم النظر في قرار تمديد التعليق مجددا الأسبوع القادم.


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