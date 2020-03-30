إجراءات جديدة لبنك ناصر الاجتماعي لصرف المعاشات والمرتبات

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متابعات- أمينة عبد العال

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صرح الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي بأنه بناء علي تعليمات الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة العاملين والعملاء تقرر اتخاذ إجراءات جديدة للحفاظ علي انسيابية وتيسير أداء الخدمة للعملاء وسرعة إنهاء المعاملات البنكية وعدم التكدس داخل الفروع وذلك أيام صرف المعاشات والمرتبات والنفقات .

وأضاف فاروق أنه تقرر أن تكون مواعيد العمل داخل الفروع أيام صرف المعاشات اعتبارا من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتي الثانية والنصف عصرا كما سيتم  تحديد مواعيد للتعامل مع العملاء بالنسبة لباقي انشطة البنك في أيام أخري بخلاف أيام صرف المرتبات والمعاشات والنفقات مع  توفير مقاعد إنتظار خارج الفرع يراعي بها وجود مسافة بين العملاء لضمان عدم التكدس داخل الفرع هذا بالإضافة إلى تخصيص أحد العاملين بالبنك للقيام بعملية الصرف لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في اماكن انتظارهم خارج الفرع .

وقال فاروق ان صرف المعاشات والمرتبات والنفقة يتم من خلال فروع البنك المنتشرة في انحاء الجمهورية والبالغ عددها 93 فرع او الصرف عن طريق كروت  ATMموضحا ان البنك قام بربط شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به بشبكة 123 التابعة لشركة E-Finance ويتم من خلالها الصرف الالكتروني من أى ماكينة صرف آلى تخص البنك بالاضافة الي اي ماكينه صرف آلي في جميع البنوك على مستوى الجمهورية مؤكدا  ان البنك ملتزم بعدم احتساب عمولات علي عملاء البنك في حالة السحب من اي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الأخري حسب تعليمات البنك المركزي كما تم التنبيه علي الفروع بضرورة التغذية الفورية والمستمرة لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها .

و ناشد فاروق العملاء عدم التزاحم علي ماكينات الصراف الآلي و الالتزام بقواعد  السلامة  و اتباع الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي حددتها وزارة الصحة و السكان لاستخدام ماكينات الصراف الآلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد من تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة واستخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورا حيث تم اصدار تعليمات للفروع بالالتزام بإجراءات التطهير والنظافة لمقر الفرع وماكينات الصراف الآلي ووضع مطهرات بمداخل الفروع وبجوار ماكينات الصراف الآلي وتوجيه العملاء بضرورة استخدامها مشيرا الي أن هذه التعليمات تستهدف حماية الموظفين والعملاء على مستوى كافة فروع وإدارات البنك وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا .


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