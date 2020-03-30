شاهد.. مدفن العندليب الأسمر بعد رفض أسرته زيارة منزله

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متابعات- أمينة عبد العال

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العندليب الأسمر

#العندليب الأسمر

@عبد الحليم حافظ

تحل اليوم الذكرى الـ 43 لرحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي يحرص الآلاف على زيارة منزله في الزمالك أو مدفنه في البساتين حاملين باقات الورود تعبيرا عن تذكره دائما في قلوبهم.

وقال محمد شبانة ابن عم شقيق العندليب في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أنه نظرا للظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس"كورونا" فقد منع زيارة منزل العندليب حتى تمر هذه الأزمة التي نعاني منها.

وأضاف أنه اضطر علي أخذ هذا القرار خوفا علي أحبائه وأصدقائه وأهله ولافتا إلي أنه يجري أحاديثه الصحفية من خلال مواقع التواصل المختلفة.

وكان الفنان الراحل  عبد الحليم علي إسماعيل شبانة، قد ولد في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية في 21 يونيو 1929، قد أصيب بتليف في الكبد سببه مرض البلهارسيا وكان السبب في وفاته ، وكانت أول معرفته بالمرض 1956م، و أثري الراحل الأمة العربية بالمئات من روائعه الفنية التي أحبها الوطن العربي، وتوفي في 30 مارس 1977 مستشفي كينجز كوليدج في لندن.

 






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