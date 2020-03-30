عاجل..وفاة إعلامية شهيرة بفيروس "كورونا"

30 مارس 2020 - 09:47 ص





أعلنت شبكة "سي بي إس" وفاة مراسلتها ماريا ميركادر في أحد مستشفيات نيويورك بعد أن أخذت عطلة مرضية في نهاية شهر فبراير الماضي.



وخضعت "ميركادر"54 عاما، في وقت سابق للعلاج وعمليات جراحية عديدة بعد إصابتها بالسرطان، ما جعلها أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا،بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.



يذكر أن الصحفية الراحلة شاركت في تغطية العديد من الفعاليات داخل وخارج الولايات المتحدة لأكثر من ثلاثة عقود، ما خولها لنيل منصب مسئولة إدارة المواهب في الشبكة التليفزيونية الشهيرة.

