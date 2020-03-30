  • الإثنين 30 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:36 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الإعلامي وائل الإبراشي

"ده بلدياتي".. سر انسحاب "الوزير" من برنامج الإبراشي

الزمالك

بعيدا عن كورونا.. الزمالك ينجح في ضم صفقة سوبر

كورونا في الصين

عاجل..وفاة إعلامية شهيرة بفيروس "كورونا"

الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود

صورة نادرة للملك عبد العزيز في جدة

الشاب المصاب بـ"كورونا"

غلطة صغيرة تتسبب في إصابة أسرة 12 فردا بـ"كورونا"

الدولار

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الشاب

شاب بالغربية ينتحر ويترك لأهله رسالة صادمة

منظمة الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية تطالب المصريين بإجراء معين خلال أيام

أحمد عيد عبد الملك

بعد ندم الحضري على لعبه بالزمالك .. عيد يهاجم بقوة: كنت هـ(...) وتيجي

أرشيفية

أغرب ما فعله طبيب مصري حين رأى بكاء طفل ثبتت إصابته بـ كورونا

رحيل المغني الأمريكي جو ديفي بفيروس كورونا

الصفحة الأخيرة

كورونا
كورونا
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

بعد إصابته بكورونا.. تفاصيل المكالمة بين ترامب وجونسون

#

صور.. وفاة ممثل شهير بكورونا

#

ارتفاع عدد مصابي الجيش الأمريكي وعائلاتهم بـ"كورونا"

#

"كورونا" يصيب السيناتور الأمريكي راند باول

وفاة

فيروس كورونا

جوديفي

أعلن المتحدث الرسمي باسم المغني الأمريكي جو ديفي، عن وفاة المغني الأمريكي بفيروس كورونا المستجد COVID-19، عن عمر ناهز الـ 61 عاما وذلك بعد يومين من الإعلان عن إصابته بالفيروس التاجي.

وذكر المتحدث الرسمي في بيان له أن المغني الأمريكي وهو أسطورة موسيقى الكانتري توفي بعدما تفاقمت حالة جهازه التنفسي، وذلك وفقا لـ“ديلي ميل“ البريطانية.


وكان قد أعلن ”ديفي“ عن إصابته بكورونا من خلال منشور عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“ فكتب وقتها: ”أنا أخضع الآن للعناية الطبية والعلاج بعد أن جاءت نتيجة التحاليل إيجابية وتبين إصابتي بفيروس COVID-19“.


وأضاف: ”أطلب منكم أنا وعائلتي الخصوصية في الوقت الحالي، وأطلب من جمهوري أن يتوخوا الحذر واليقظة في ظل هذا الوباء الخطير“.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أسعار الذهب تتراجع وتسجل هذه الأرقام
» "حجر صحي" يجبر معلول على البقاء في مصر
» رحيل المغني الأمريكي جو ديفي بفيروس كورونا
» غلطة صغيرة تتسبب في إصابة أسرة 12 فردا بـ"كورونا"
» الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم
» 3 شروط وضعها أحمد فتحي للتجديد للأهلي
» الإعلان عن إصابة 3 فنانين مصريين بـفيروس كورونا .. وهذه أسماؤهم
» وفاة الإعلامية الأمريكية بعد إصابتها بفيروس كورونا
» "النقل" ترد على وائل الإبراشي بخصوص زحام المترو
» إصابة مستشارة لنتنياهو بفيروس كورونا
» ألمانيا.. عدد مصابي كورونا قد يتخطى أجهزة التنفس

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:27

  • شروق

    05:51

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:18

  • عشاء

    19:48

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية