» رحيل المغني الأمريكي جو ديفي بفيروس كورونا

30 مارس 2020 - 09:33 ص

أعلن المتحدث الرسمي باسم المغني الأمريكي جو ديفي، عن وفاة المغني الأمريكي بفيروس كورونا المستجد COVID-19، عن عمر ناهز الـ 61 عاما وذلك بعد يومين من الإعلان عن إصابته بالفيروس التاجي.









وذكر المتحدث الرسمي في بيان له أن المغني الأمريكي وهو أسطورة موسيقى الكانتري توفي بعدما تفاقمت حالة جهازه التنفسي، وذلك وفقا لـ“ديلي ميل“ البريطانية.









وكان قد أعلن ”ديفي“ عن إصابته بكورونا من خلال منشور عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“ فكتب وقتها: ”أنا أخضع الآن للعناية الطبية والعلاج بعد أن جاءت نتيجة التحاليل إيجابية وتبين إصابتي بفيروس COVID-19“.







