الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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متابعات- أمينة عبد العال

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البنك المركزي

الدولار

البنوك

بنك مصر

بنك القاهرة

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الاثنين 30 مارس ارتفاع طفيف حيث سجل 15.75 جنيه.

وسجل الدولار في البنك المركزي 15.70 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.80 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.

كما سجل الدولار في بنك مصر 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.


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